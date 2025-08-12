SOS buteur, Nice contacte l’Inter Milan

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre après les départs d’Evann Guessand à Aston Villa et de Gaëtan Laborde en Arabie Saoudite, l’OGC Nice a coché le nom de Mehdi Taremi, en difficulté à l’Inter Milan.

L’OGC Nice a cruellement besoin d’un buteur. Le match aller contre Benfica la semaine dernière a mis en avant les limites offensives du Gym, avec un Terem Moffi hors de forme qu’il va absolument falloir épauler pour compenser les départs d’Evann Guessand à Aston Villa et de Gaëtan Laborde en Arabie Saoudite. Un accord avait été trouvé la semaine passée avec Hambourg pour le transfert du jeune attaquant ghanéen Ransford Königsdörffer pour 6 millions d’euros. Mais le joueur a été recalé par l’OGC Nice à la visite médicale et ne s’engagera pas en faveur du club azuréen.

Le chantier de l’attaque est donc toujours ouvert pour Franck Haise et les dirigeants niçois. C’est ainsi que selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le pensionnaire de l’Allianz Riviera creuse une piste ambitieuse à l’Inter Milan. Le journal aux pages roses affirme que Nice fait partie des clubs intéressés par Mehdi Taremi. Recruté par l’Inter Milan après une saison folle au FC Porto en tant que joueur libre, l’international iranien de 33 ans n’a jamais confirmé chez les Nerazzurri. Auteur de seulement 3 buts et 9 passes décisives la saison dernière, il passe derrière Marcus Thuram et Lautaro Martinez dans la hiérarchie des attaquants à l’Inter.

Nice fonce sur Mehdi Taremi

Une aubaine pour Nice, qui y voit l’opportunité de récupérer un buteur d’expérience, lequel pourrait être disponible en prêt. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Inter, l’ancien joueur du FC Porto suscite toutefois l’intérêt d’autres clubs européens et l’OGC Nice va devoir batailler pour le convaincre d’accepter un challenge en Ligue 1. Dans ce dossier, l’avis du nouvel entraîneur Cristian Chivu sera par ailleurs déterminant et on ignore pour l’instant si l’ancien défenseur roumain a accepté l’idée d’un départ pour son remplaçant, ou s’il souhaite conserver Mehdi Taremi dans la rotation.