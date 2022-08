Sofiane Diop rejoint l'OGC Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice, qui vit un début de saison très compliqué, a officialisé ce lundi soir le transfert de Sofiane Diop, le jeune milieu de l'AS Monaco.

« L’OGC Nice a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu offensif Sofiane Diop, en provenance de Monaco. Après Nicolas Pepe, c’est un autre élément qui vient renforcer le secteur offensif des Aiglons : Sofiane Diop. Capable d’évoluer en 10, en soutien de l’attaquant, comme dans le couloir gauche de l’attaque, le joueur de 22 ans arrive en provenance de l’AS Monaco. Il vient offrir une nouvelle option de talent au coach Favre. De talent et habituée au haut niveau, puisque le natif de Tours totalise 105 matchs avec les Rouge et Blanc, toutes compétitions confondues, dont 17 de coupe d’Europe, pour 17 buts. Meneur de jeu à la technique délicieuse, bon dribbleur et redoutable frappeur de coups de pied arrêtés, l’international espoirs a été formé à Rennes et a également passé une saison en prêt à Sochaux (2019-20) au cours de son parcours. Le voilà désormais à l’OGC Nice. Le club se félicite de sa venue et lui souhaite la bienvenue ! », indique le club azuréen dans un communiqué.