Séduit par Man United, Ratcliffe s'engage à ne pas trahir Nice

Par Mehdi Lunay

Propriétaire de l'OGC Nice depuis 2019, Jim Ratcliffe est-il pleinement impliqué dans le projet azuréen ? Le dernier mercato estival ainsi que ses vues sur Manchester United ne donnent pas la meilleure réponse. Mais, le milliardaire anglais compte rectifier le tir prochainement.

L'arrivée de Jim Ratcliffe en 2019, patron d'Ineos et plus grosse fortune anglaise, promettait monts et merveilles à l'OGC Nice. Les Aiglons pouvaient rêver jouer les premiers rôles en Ligue 1 voire concurrencer le PSG. Toutefois, trois ans plus tard, le bilan laisse à désirer pour les supporters. Le club azuréen n'a pas encore fait retentir la musique de la Ligue des champions dans son stade, n'ayant pas fait mieux que cinquième en 2020 et la saison passée. Surtout, le recrutement ne convainc pas forcément avec beaucoup de jeunes joueurs et quelques vieilles gloires de Premier League. La Côte d'Azur attend toujours des stars au top de leur forme.

C'est promis, Ratcliffe est concentré sur Nice

Jim Ratcliffe commence même à agacer les suiveurs de l'OGC Nice d'autant que, cet été, il a multiplié les approches auprès de la famille Glazer et de Manchester United. Supporter des Red Devils depuis son enfance, il rêverait de racheter le club aux 20 titres nationaux. De quoi inquiéter sur sa participation à l'OGC Nice à court et moyen terme. Heureusement, le milliardaire anglais s'est montré rassurant dans un entretien pour le Financial Times. Manchester United n'est pas à vendre et toute son attention sera bien portée sur le club niçois.

🎙 Jim Ratcliffe : « Davantage nous concentrer sur Nice »#OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) October 12, 2022

« Je pense que nous ne nous sommes pas assez occupés de Nice depuis 2 ou 3 ans et que nous nous impliquons beaucoup plus depuis cet été. Je suis sûr que vous allez me poser des questions sur des clubs plus grands encore, mais nous devons davantage nous concentrer sur ce que nous pouvons faire avec Nice, de la manière la plus sérieuse possible. […] Ce que nous voulons c’est un club de premier plan. Et je pense que Nice a une histoire très intéressante. C’est un club ancien, et un endroit très agréable et séduisant pour le football avec son climat californien. Si on regarde ce qu’Abu Dhabi a fait en rachetant Manchester City ou ce que le Qatar a fait avec le PSG... En France, avant son rachat, le PSG était comme Lyon et Marseille il y a 10 ans. Donc il y a des opportunités. Nous devons regarder ce que nous pouvons faire avec Nice », a t-il indiqué sur la webtv du média britannique. Reste à passer des paroles aux actions, notamment en Ligue 1 où Nice doit faire bien mieux que son classement actuel, 13e.