Sancho, Antony, Nice recale Manchester United

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Avant sa confrontation face à Benfica au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OGC Nice a besoin de renfort. Mais pas n’importe lequel. Exigeant, le Gym s’est permis de refuser la signature d’un joueur de Manchester United.

Dans une situation similaire à celle de l’Olympique Lyonnais, qui empêchera Crystal Palace de disputer la Ligue Europa la saison prochaine, l’OGC Nice n’est plus sous la menace de l’UEFA. L’instance européenne interdit à deux clubs gérés par un investisseur commun de participer à une même compétition. D’où le placement du Gym dans une fiducie pour lui permettre de jouer la Ligue Europa la saison dernière en même temps que Manchester United.

Le problème n’est plus d’actualité puisque les Red Devils ne verront aucune compétition européenne la saison prochaine. Nice peut donc revenir sous les ordres d’Ineos et profiter du lien avec les Mancuniens. Rien n’empêche les deux équipes de réaliser des opérations ensemble sur le marché des transferts. Ainsi, Manchester United a proposé un de ses joueurs au club azuréen. Le quotidien Nice-Matin ne révèle pas l’identité de cet élément. Mais on apprend que les Aiglons, qui ont certes étudié la proposition anglaise, ont fini par la refuser.

Nice recale un Mancunien

Les décideurs niçois ont plutôt tenté de négocier le prêt d’un jeune Mancunien. Mais le géant de Premier League compte sur ce jeune talent pour la saison à venir. A croire que le Gym s’est montré trop ambitieux dans son choix. En tout cas, les Niçois montrent qu’ils ne comptent pas accueillir les joueurs dont Manchester United souhaite se débarrasser. L’effectif du manager Ruben Amorim contient de nombreux indésirables difficiles à refourguer (Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia…). Mais l’actionnaire Ineos ne pourra pas compter sur Nice pour faire le ménage du côté d’Old Trafford. De quoi rassurer les supporters de l’OGCN.