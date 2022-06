PSG : Bulka officiellement transféré à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'OGC et le PSG ont officialisé le transfert définitif de Marcin Bulka, le gardien de but polonais prêté par Paris cette saison et qui avait largement contribué à l'élimination du PSG par le Gym en Coupe de France.

« Prêté durant la saison 2021-2022 par le Paris Saint-Germain, Marcin Bulka est aujourd'hui définitivement niçois. L'OGC Nice a levé l'option d'achat en vigueur pour le gardien polonais de 22 ans. Sa première saison sous les couleurs de l'OGC Nice a été marquée par une aventure en Coupe de France, ponctuée de performances remarquées à chaque tour de qualification jusqu’à la finale, dont un 8e de finale épique au Parc des Princes contre « son » club remporté aux tirs au but par les rouge et noir. Gardien du temple azuréen pendant toute la compétition (ainsi que lors d’une rencontre de Ligue 1 face à Clermont), Marcin Bulka a su par ses prestations persuader le Gym de lever l’option d’achat assortie à son prêt conclu l’été dernier. Egalement passé par les équipes de jeunes de Chelsea, par Carthagène (Espagne) et Châteauroux, le jeune portier au physique impressionnant (1m99) est ainsi aujourd’hui définitivement un Aiglon », précise l’OGC Nice.