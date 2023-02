Pour Nice, l’OM n’était pas le plus dur

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Après sa victoire contre l’AC Ajaccio (3-0), sa cinquième sur les six derniers matchs de Ligue 1, l’OGC Nice s’est totalement relancé. Le Gym redevient un candidat crédible pour les places européennes.

On n’arrête plus l’OGC Nice. Depuis la nomination de Didier Digard en tant qu’entraîneur principal, les Aiglons ont entamé une folle remontée. Les cinq victoires sur les six derniers matchs de Ligue 1, soit 16 points pris sur 18, ont permis au Gym de quitter le ventre mou du championnat. Mieux, le club azuréen, provisoirement revenu à deux longueurs de la cinquième place, s’est relancé dans la course aux places européennes.

🗣️💬 "Nice va jouer le Top 5", @Jonatan_M13 voit les Aiglons batailler pour les places européennes au regard de l'effectif et du contenu des derniers matches pic.twitter.com/wOemItKrLv — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2023

Pour Jonatan MacHardy, plus que les succès face Lille (1-0), Lens (0-1) et Marseille (1-3), c’est bien la victoire contre l’AC Ajaccio qui redonne de la crédibilité aux Niçois. « On les met dans un top 5 potentiel, a estimé le chroniqueur de l’After sur RMC. Il y a quand même une chose, c'est que l'effectif est de qualité. C'était une anomalie que Nice soit largué en début de saison. »

« On savait que le courant ne passait plus avec Lucien Favre, que quelque chose était cassé, que les retours (d'entraîneur) ce n'est jamais très bon, a ajouté le spécialiste. Mais quand tu regardes la manière dont ce groupe a été construit, quand tu regardes ce que tu as sur le banc et la profondeur notamment d'un point de vue offensif, Nice, sa place c'est de jouer le top 5 jusqu'à la fin de la saison. Là ils profitent de cette très belle remontée. Quand tu fais 16 points sur 18, forcément ça te replace. »

Nice sérieux candidat

« Maintenant il ne faut pas s'en contenter, a prévenu Jonatan MacHardy. Après la victoire au Vélodrome, je me disais que pour vraiment prendre Nice au sérieux, et pour qu'ils jouent le top 5 jusqu'à la fin de la saison, il fallait confirmer à la maison contre Ajaccio parce que ça avait tout du match piège. Même si le contenu n'a pas été extraordinaire, tu as trois points avec trois buts pour ton goal average. Maintenant il n'y a plus de doute. » La lutte dans le haut de tableau s’annonce d’autant plus intéressante.