Pochettino du PSG à Nice, il valide à 100 % !

Plus que jamais menacé à Nice, Lucien Favre pourrait être remplacé par l’ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.

Après un début de saison catastrophique, l’OGC Nice se pose des questions et Jean-Pierre Rivère n’exclut pas un départ de Lucien Favre durant la trêve internationale. Il faut dire que le Gym pointe à la 13e place, un classement absolument pas en adéquation avec les objectifs du club puisque l’entraîneur suisse lui-même confiait en début de saison que son équipe visait une place sur le podium en fin de saison. Le retard accumulé semble déjà impossible à rattraper, ce qui pourrait forcer la direction de l’OGC Nice à licencier Lucien Favre. Le scénario apparaît d’autant plus plausible que selon les informations de Foot Mercato, la tentation Mauricio Pochettino est bien réelle. Libre depuis son départ du PSG en juin, l’entraîneur argentin est la priorité de Nice en cas de départ de Lucien Favre. Et à la surprise générale, l’ex-manager de Tottenham est très emballé à l’idée de rebondir sur la Côte d’Azur.

Pochettino très intéressé par Nice

Le média croit savoir que Mauricio Pochettino est très intéressé par la perspective de rejoindre l’OGC Nice. Une volonté qui s’explique en partie par le fait que Pochettino souhaite très vite rebondir après son départ du PSG. Depuis qu’il est libre, l’Argentin fait d’un retour en Premier League sa priorité. La Liga a également été associée à Mauricio Pochettino, cité par la presse espagnole en cas de licenciement de Julen Lopetegui au FC Séville. Mais pour l’heure, aucune opportunité ne s’est présentée en Premier League et du côté de Séville, aucun changement d’entraîneur n’a pour l’instant été acté. C’est ainsi que Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte aux avances de l’OGC Nice. Des discussions ont d’ailleurs été entamées dans le but de conclure l’affaire le plus vite possible. Comme indiqué par ailleurs, le salaire colossal de Mauricio Pochettino n’est pas un frein dans la mesure où Ineos est prêt à s’aligner sur les émoluments que percevait l’Argentin au PSG. Ce qui explique aussi pourquoi Mauricio Pochettino est particulièrement intéressé par l’offre niçoise.