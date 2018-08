OM : Cette révélation XXL sur les négociations pour Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, OM.

Il en faut toujours un, le dossier Mario Balotelli restera comme le feuilleton de l’été sur le marché des transferts.

Entre son transfert annoncé comme imminent dès le mois de juin, les vacances à rallonge de l’attaquant italien, sa présence au centre d’entrainement de l’OM sans autorisation de son club, et les interminables exigences de son agent, les épisodes Balotelli se sont succédés à un rythme effréné. Mais la dernière révélation de Nice Matin a tout d’un dernier épisode à couper le souffle avant la fin de la série.

En effet, le quotidien régional affirme que Nice ne réclame finalement que 5 ME pour lâcher son attaquant, soit l’équivalent de sa dernière année de salaire. Ni plus, ni moins. Et malgré cette situation, l’OM ne monte pas jusqu’à ce prix « cadeau » pour un attaquant de cette envergure. Les Marseillais n’ont pour le moment proposé qu’un transfert à hauteur de 2,5 ME, ce qui explique pourquoi les dirigeants des Aiglons ne comprennent pas l’attitude de l’OM. Certes, le salaire de Balotelli et la commission de son agent rendent l'affaire moins appétissante, mais le problème semble tout de même autre que financier. Surtout que l’Etoile Rouge de Belgrade espère une offre de 10 ME de la part de l'OM pour l’ailier serbe Nemanja Radonjic dans les prochains jours…