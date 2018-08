OGCN : Un cocktail explosif Balotelli-Ben Arfa ? Sagnol n'y croit pas

Dans : OGCN, Ligue 1, Mercato.

Interrogé sur le possible retour d'Hatem Ben Arfa à l'OGC Nice, Willy Sagnol s'est surtout fait du souci pour Patrick Vieira.

Pour ses grands débuts en Ligue 1, Patrick Vieira a un peu de mal à imposer sa patte à Nice. Quatorzième du championnat avec un seul petit point après deux journées, acquis à Caen le week-end dernier (1-1), l'entraîneur niçois va bientôt pouvoir monter en puissance. Grâce au retour de Mario Balotelli, qui a finalement décidé de rester chez les Aiglons après avoir été tout proche de l'OM, l'ancien international français sera mieux armé offensivement. Et peut-être même surarmé si Hatem Ben Arfa venait à choisir le club azuréen suite à ses saisons blanches au PSG. Une paire offensive qui pourrait faire des ravages en Ligue 1, mais susceptible aussi de donner des maux de tête à Vieira. C'est en tout cas l'avis de Willy Sagnol.

« Je ne sais pas si c'est encore une bonne affaire, mais on a l'impression qu'Hatem a 23 ans. Malheureusement, Hatem a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Mais il a manqué de régularité, il a eu des blessures, fait des mauvais choix... On est toujours resté sur notre faim avec Hatem parce qu'il nous a parfois fait voir un foot qu'on pensait simplement voir avec Lionel Messi, et le lendemain, il se retrouve au placard à Paris pendant deux ans... Si je suis dirigeant de Nice et que je dois composer une équipe avec Balotelli, Ben Arfa et Saint-Maximin, si j'étais Pat Vieira, même s'il ne lui en reste plus beaucoup, je me ferais des cheveux parce que pour défendre, ça ne va pas être évident », a lancé, sur les ondes de RMC, le vice-champion du monde 2006, qui pense donc que HBA n'est pas forcément compatible avec le Nice de Balotelli. À Jean-Pierre Rivère de trancher...