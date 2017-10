OGCN : « Tout fait mal » contre l'OM, Favre est vénère

Dans : OGCN, Ligue 1, OM.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la défaite contre l'OM (2-4) : « Quand on mène 2-0 contre Marseille... il faut bien gérer le match, rester concentré et bien défendre... Le 4e but fait mal, mais tout fait mal. On s’est précipité alors qu’il n’y avait que 2-3. Je regrette que nous n’ayons pas géré à 2-0. Il fallait faire tourner le ballon, ils n’auraient pas du le revoir. Il fallait continuer ce match comme s’il y avait 0-0. La force de caractère de l’OM ? C’est pas l’OM, c’est nous. On ne peut que s’en vouloir. Je ne suis pas content de notre gestion à 2-0. Mais on apprend tous les jours. C’est comme ça qu’on avance ».