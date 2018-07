OGCN : Seri va signer à Fulham, pour un montant surprise

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

En discussions avec Fulham depuis quelques semaines, l’OGC Nice a trouvé un accord pour la vente de son milieu de terrain, affirme Nice Matin. Jean-Michaël Seri, qui a longtemps hésité avant de rejoindre le club londonien, aurait ainsi reçu son visa et fini par être convaincu par le projet du promu en Premier League, alors qu’il était courtisé de près par le PSG et Barcelone l’été dernier. L’Ivoirien y signera un contrat de quatre ans, mais le montant du transfert reste incertain. Selon le côté de la Manche, il oscille entre 20 et 40 ME tout de même.