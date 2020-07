OGCN : Rony Lopes arrive à Nice, la belle affaire

Dans : OGCN.

L'OGC Nice et Séville ont trouvé un accord pour le prêt de Rony Lopes au Gym. Le club entraîné par Patrick Vieira continue son beau mercato.

Dévoilé par Nice-Matin, et confirmé par plusieurs sources, un accord a été trouvé ce lundi soir entre le FC Séville et l’OGC Nice pour le prêt avec option d’achat de Rony Lopes, l’option étant fixé à 20ME. L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui avait rejoint le club andalou lors du mercato 2019 pour 25ME, va donc retrouver la Ligue 1 qu’il a fréquentée sous le maillot de Lille et de l’ASM.

Rony Lopes est attendu mardi à Nice où il passera sa visite médicale, préalable indispensable avant que l’attaquant international portugais de 24 ans signe son contrat avec Nice. Il s'agira du sixième joueur à rejoindre le club azuréen lors de ce marché des transferts 2020 très actif pour l'équipe de Patrick Vieira, preuve des ambitions affirmées du Gym depuis son rachat par Ineos. Pour rappel, grâce à la victoire du PSG en Coupe de France, l'OGC Nice jouera l'Europa League la saison prochaine.