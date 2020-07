OGCN : Rony Lopes à Nice, c'est officiel !

Dans : OGCN.

L'OGC Nice a confirmé la signature sous forme de prêt avec une option d'achat de Rony Lopes.

Annoncé depuis plusieurs jours, l'accord entre Nice et Séville concernant le prêt de Rony Lopes est officialisé ce mercredi soir. « L’OGC Nice et le Séville FC sont tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat de Rony Lopes (24 ans). Le talentueux milieu offensif est le 6e renfort niçois de l’intersaison. Arrivé sur la Côte d’Azur mardi soir, l’international portugais (2 sélections) a passé avec succès la visite médicale préalable à sa signature. Il intégrera le groupe ce jeudi, puis sera présenté à la presse lors d'une conférence. Bien connu du public de Ligue 1, Rony Lopes - dont le nom complet est Marcos Paulo Mesquita Lopes - a d’abord été formé à Manchester City, où il a évolué sous les ordres de Patrick Vieira. Alors entraîneur de l’équipe U21 des Skyblues, le coach niçois lui avait même décerné le brassard de capitaine. Alors âgé de 17 ans, le Lusitanien a rejoint le LOSC à l’été 2014. Il a évolué deux saisons et demie dans le Nord (lors de l’exercice 2014-15 puis de janvier 2016 à juin 2017 et autant de temps à Monaco (lors du 2e semestre de 2015 puis de 2017 à 2019). Déjà décisif chez les Dogues (12 buts, 9 passes décisives en 72 matchs), le gaucher s’est montré encore plus efficace sur le Rocher (21 réalisations et 14 assists en 82 rencontres). Il a particulièrement brillé lors de la saison 2017-18 (15 buts, 7 passes), emmenant l’ASM à la 2e place du championnat. Après une année en Espagne, le créateur retrouvera à Nice un terrain propice à son épanouissement. L’OGC Nice lui souhaite un maximum de réussite sous ses nouvelles couleurs. Bienvenue chez toi, Rony ! », indique, dans un communiqué, le Gym.