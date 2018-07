OGCN : Prends-ça Balotelli, Vieira sait encore tacler

Dans : OGCN, Mercato, OM.

Personnage rugueux lorsqu’il était sur le terrain, Patrick Vieira est moins connu en tant qu’entraineur, puisqu’il s’est lancé dans le grand bain de l’autre côté de l’Atlantique, dans l’une des deux franchises de New-York.

Mais « Pat » est désormais le coach de Nice, et il a déjà commencé à faire comprendre qu’il n’était pas en France pour rigoler. Même si le dossier est bouclé de longue date puisque le joueur n’a aucune intention de rester au Gym, le cas Mario Balotelli a provoqué une belle colère de la part de Vieira, clairement désappointé par celui qui fut son coéquipier à l’Inter Milan.

« Je suis surpris oui, déçu oui, parce que je pense que Mario a passé vraiment deux belles années à l’OGC Nice. C’est dommage que ça se finisse comme ça. Si le joueur a envie de partir, c’est une chose. Mais c’était important pour lui de venir, d’être présent, de respecter son contrat et de laisser les deux clubs discuter et trouver le moyen de finaliser tout ça. Certains joueurs sont dans ce cas-là. Et ces joueurs sont présents à l’entraînement et attendent que les clubs se mettent d’accord pour finaliser ça. Les joueurs font le choix d’aller dans certains clubs. Il faut l’accepter, c’est le foot. Mais dans les tous cas, l’OGC Nice doit sortir grandi de cette affaire en obtenant ce qu’il mérite. C’est important de respecter le club et de faire les choses du mieux possible », a expliqué le technicien français sur les ondes de RMC. Un tacle parfaitement inutile, puisque Mario Balotelli préfère s’entrainer en Italie que de le faire à Nice, ce qui l’empêche clairement de faire une sortie réussie après sa pige chez les Aiglons.