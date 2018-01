OGCN : Nice remonte bien, mais Favre n'est pas satisfait

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraîneur de Nice, après la victoire contre Amiens (1-0) : « 1-0 ou 3-0, ça ne change pas. Ce sont trois points. Et c'est mérité sur l'ensemble du match car on a eu beaucoup d'occasions. La première mi-temps a été difficile, mais ce n'est pas illogique au regard des derniers matchs d'Amiens contre Lyon et Nantes. On a su être patient. Cela a été bien mieux en deuxième mi-temps. Peut-être par ce qu'ils étaient fatigués. On va continuer avec la même philosophie. Il faut faire des petits progrès. On est une équipe très jeune. Cela évolue palier par palier. Très, très doucement. Il faut faire des progrès offensifs, dans les décalages, les passes, la vitesse de jeu. Et défensif, sur la concentration, les replis défensifs, etc... Balotelli ? On verra pour Monaco. C'est possible qu'il puisse jouer d'entrée. On verra. S'il avait évolué une heure ce soir, cela aurait été impossible. Là, c'est une option. Lees Melou a eu le mérite d’insister, de continuer d’aller de l’avant, c'est bien ».