OGCN : Nice privé de Seri pendant un mois !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Annoncé incertain avant le match d’Europa League contre la Lazio Rome (1-3) jeudi, le milieu de l’OGC Nice Jean-Michaël Seri souffre d’une blessure plus sérieuse que prévu. Touché à la cuisse, l’Ivoirien aura besoin de trois semaines à un mois de repos selon l’entraîneur Lucien Favre.

« Ce sont les ischios. Il a ressenti une douleur à l’entraînement depuis un petit moment, a confié le technicien suisse. On l’avait déjà mis au repos contre Angers, et quand il a repris, on sentait des petites hésitations dans ses déplacements. On a fait faire un contrôle, et puis voilà. Il voulait jouer contre la Lazio, mais avec cette douleur c’est impossible. Il recommencera à s’entraîner vers le 5-6 novembre. Il reviendra éventuellement pour le match à Caen le 19 novembre. » Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, Nice devra se relever sans sa plaque tournante.