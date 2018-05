OGCN : Nice peut pleurer, Rivère annonce un transfert à 20 ME

Dans : OGCN, Mercato.

Toujours à l’affût des bons coups sur le marché des transferts, l’OGC Nice s’est fait une réputation méritée de club capable de relancer des joueurs.

Cela s’est vérifié ces dernières années, et c’est pour cela aussi que certains clubs n’hésitent pas à discuter avec le Gym. L’été dernier, Marlon était ainsi arrivé en prêt pour deux saisons en provenance du FC Barcelone. L’arrière a réussi à se faire sa place et son association avec Dante a été l’un des motifs de satisfaction de cette saison. Le Brésilien de 22 ans va en subir les conséquences puisque, sans le faire revenir au sein de son effectif, le Barça va le vendre directement, comme le prévoit une clause de ce prêt. Président de Nice, Jean-Pierre Rivère a confirmé cette information de manière très transparente.

« Barcelone a reçu une offre de 20 millions d'euros pour Marlon. Il devrait donc quitter l'OGC Nice », a fait savoir le dirigeant niçois sur France Bleu Azur. Sa destination devrait être West Ham, qui suivait le joueur et négociait avec Barcelone dernièrement. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’OGCN, qui perd donc un joueur qui devait rester deux ans, et devra donc se mettre en quête d’un nouveau central cet été.