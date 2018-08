OGCN : Nice explore deux pistes pour l'après-Balotelli

Dans : OGCN, Mercato, Liga, Foot Europeen.

À la recherche d'un attaquant d'expérience pour renforcer son effectif, l'OGC Nice cible deux buteurs de Liga.

Auteur d'une mauvaise première journée en Ligue 1 face à Reims samedi (0-1), Nice a clairement besoin de renforts, et surtout en attaque. Pour compenser le départ de Pléa à Mönchengladbach et pour remplacer Balotelli, les Aiglons sont en quête d'un nouvel avant-centre. Si le jeune Myziane Maolida arrive en provenance de l'OL, l'OGCN ne s'arrêtera pas là. La piste menant à Antonio Sanabria est toujours d'actualité. Selon France Football, les négociations entre le Bétis Séville et l'attaquant paraguayen « se sont intensifiées en fin de semaine dernière ». À 22 ans, l'ancien du Barça ou de la Roma est la priorité du club azuréen.

Mais en cas d'échec dans ce dossier, Nice pourrait passer à l'action pour Simone Zaza. Poussé dehors du côté du FC Valence, où les arrivées de Batshuayi et de Gameiro l'enfoncent dans la hiérarchie offensive de Marcelino, le buteur italien recherche une porte de sortie. Si sa préférence va à la Serie A, où le mercato fermera ses portes le 17 août prochain, le joueur de 27 ans est ouvert à tout. Même à un départ à l'OGCN, qui se serait même positionné en proposant un prêt gratuit à Valence, selon la COPE. Une offre refusée par le club de Liga, qui souhaite un prêt payant ou un transfert de 20 ME. Autant dire que Nice est encore loin du compte. Mais le mercato est encore long, même si le temps presse pour la formation de Vieira...