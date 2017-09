OGCN : Nice devant Lyon et Marseille, Riolo persiste et signe !

Dans : OGCN, OL, OM, Ligue 1.

Après un été compliqué, l’OGC Nice est de retour en très grande forme. Fort de son succès contre Monaco en Ligue 1, l’équipe entraînée par Lucien Favre a enchaîné avec un succès probant en Europa League puis une victoire précieuse sur la pelouse de Rennes. Renforcé par les arrivées de Nampalys Mendy et d’Allan Saint-Maximin ainsi que par le retour de blessure d’Alassane Plea, le club de la Côte d’Azur peut à nouveau viser le podium selon Daniel Riolo. Sur RMC, le chroniqueur a expliqué que les partenaires de Danté n’avaient rien à envier à Lyon ou Marseille.

« L’année dernière, Lyon a merdé, Nice en a profité. Je pense que, de toutes les équipes citées (hors Monaco et PSG), Nice est devant. Saint-Etienne ? J’attends de voir. Par rapport à Marseille qui ne s’est pas beaucoup renforcé, il peut y avoir match. Et Lyon, quand on voit ces quatre éléments offensifs qui ne s’entendent pas forcément, ça pose question » a lancé le polémiste sur RMC, qui pense que l’équipe de Lucien Favre a toutes les chances de créer à nouveau la surprise.