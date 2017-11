OGCN : Menaces, intimidation.. Dalbert raconte son calvaire

Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

Fin août, Dalbert a quitté Nice pour rejoindre l’Inter Milan. Après une saison très réussie sous les couleurs azuréennes, le Brésilien a vite cédé aux sirènes du championnat italien.

Une attitude qui n’a pas franchement plu aux supporters du Gym, qui n’ont pas hésité à siffler le joueur lorsque ce dernier est entré en jeu contre l’Ajax Amsterdam en tour préliminaire de la Ligue des Champions mi-juillet. Les fans étaient en colère, mais certains ont même franchi la ligne rouge. Dans les colonnes de France Football, Dalbert affirme avoir reçu des menaces de mort avant son transfert à Milan.

« Avant que je parte, j'ai reçu beaucoup de messages menaçants de la part de supporters, raconte le Brésilien. Ils disaient vouloir me casser la jambe. Certains souhaitaient me voir mourir. Ils ont aussi envoyé des messages à mon épouse via les réseaux sociaux pour la menacer. J'ai senti leur colère et ça m'a fait mal. J'espère que ça leur passera. J'ai beaucoup de respect pour les vrais supporters et pour ce club » a-t-il lancé. Des propos qui ne font pas honneur aux supporters de l’OGC Nice et qui feront sans doute honte aux vrais fans du club azuréen…