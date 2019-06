OGCN : Le prix de Saint-Maximin dévoilé, c’est tarif spécial Premier League

Dans : OGCN, Mercato, Premier League.

Joueur spectaculaire mais pas toujours très efficace, Allan Saint-Maximin fait néanmoins saliver de nombreux clubs européens. Pour Nice, c’est le moment de le vendre et de bien le vendre.

En effet, le Daily Mail annonce que plusieurs clubs anglais sont venus discuter avec l’OGCN au sujet de l’ancien bastiais et stéphanois. Newcastle, Watford, Everton et Crystal Palace sont chauds pour ce transfert qui pourrait monter haut. En effet, les dirigeants azuréens ont fait savoir que les discussions démarreraient à… 28 ME. Pas mal pour joueur que Nice a récupéré de Monaco pour la somme de 10 ME en août 2017.