OGCN : Le nouveau boss de Nice verrouille Patrick Vieira

Neuvième de Ligue 1 à seulement trois points de la cinquième place, Patrick Vieira réalise une bonne saison avec l’OGC Nice en dépit d’un effectif très juste en quantité notamment sur le plan offensif. Les débuts du champion du monde 1998 sont prometteurs, et cela attire forcément quelques convoitises. Le nom de Patrick Vieira avait ainsi été associé à l’Olympique Lyonnais, il y a quelques semaines. Mais pour le nouveau président azuréen Gauthier Ganaye, il est hors de question d’envisager un départ de son coach à l’issue de la saison comme il l’a expliqué dans les colonnes de Nice-Matin.

« Les réunions quotidiennes que j’ai avec lui ne laissent pas de place au doute. Il se projette sur la saison prochaine et, peut-être, plus loin encore. Je ne lui ai même pas demandé tant ça me paraît évident pour la suite. Il y a une relation qui se bâtit, on se voit très bien travailler ensemble. On n’est pas guidé par notre ego. On n’a pas peur de prendre des responsabilités et on a très envie de s’investir dans ce projet. On se dira les choses. Patrick, par exemple, accepte la critique. Il a connu le très haut niveau, il se remet en question. Ce n’est pas comme certaines starlettes qui se croient arrivées » a confié le président niçois, visiblement fan de l’entraîneur et de l’homme qu’est Patrick Vieira. Comme énormément de monde en France, en somme.