OGCN : Le clan Ratcliffe confirme Patrick Vieira à Nice !

Depuis lundi soir, INEOS a officiellement pris le contrôle de l’OGC Nice.

Et ce mercredi, Bob Ratcliffe, frère de Jim et président d’INEOS Football, était en conférence de presse sur la Côte d’Azur à 24 heures du choc face à l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’homme d’affaires de présenter le nouveau projet du Gym, et d’évoquer notamment la situation de Patrick Vieira. Pour Bob Ratcliffe, les choses sont claires : Patrick Vieira est l’entraîneur parfait pour l’OGC Nice. Il l’a ainsi officiellement confirmé dans ses fonctions.

« J’ai eu beaucoup de discussions avec Patrick Vieira, c’est un élément clé de notre projet. Ce qui est très important, c’est un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes. Nous comptons investir sur les jeunes joueurs et Vieira sait y faire. J’ai passé du temps avec lui, mon frère l’a vu. On a confiance en lui, la période est difficile pour lui et pour tout le monde. Vieira est une composante de ce projet » a-t-il expliqué, emballé par cette nouvelle aventure qui s’ouvre à l’OGC Nice pour Ineos et pour la famille Ratcliffe.