OGCN : La sortie rageuse de Walter Benitez sur les Trophées UNFP

Dans : OGCN, Ligue 1.

Comme chaque élection ou récompense par votes, les Trophées UNFP alimentent la polémique chaque fin de saison.

Les critères ou les votants sont discutés, et c’est encore le cas avec la révélation ce jeudi des candidats pour les titres en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne a été complètement oubliée, la présence de Ben Arfa a surpris tout le monde, pour ces finales à cinq qui sont le fruit des votes effectués par les joueurs professionnels. Des jurys pas forcément très impartiaux selon Walter Benitez, non retenu dans les cinq meilleurs gardiens du championnat, et qui l’a visiblement mauvaise.

« Les Trophees UNFP sont votées par les joueurs que ne regardent pas les statistiques. Donc, les prix ne sont pas pour les meilleurs joueurs, sinon pour les joueurs les plus charismatiques. J’ai quitté ma maison à 11 ans pour être le meilleur joueur, pas pour être le plus sympa ! », a livré le gardien de Nice, qui fait partie de ceux qui pensent que les joueurs de Ligue 1 ne regardent pas forcément les autres matchs. Une opinion franche qui a ses partisans. Un problème qui a été réglé en Angleterre, où deux trophées sont remis, celui par les joueurs, et l’autre par les journalistes.