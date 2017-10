OGCN : La défense de Nice prend l'eau, Favre accuse le coup

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre (entraîneur de Nice après la défaite 1-2 contre Strasbourg) : « Il y a un problème d’équilibre de système qu’il ne faut pas cacher. Nous ne sommes pas bons dans le pressing collectif. Il faut regagner de la confiance en travaillant et en se faisant mal à l’entraînement. A l’avenir, il faudra être nettement supérieurs à la récupération. L’enchaînement des matchs avec la Ligue Europa ? On n’avancera pas en cherchant ce genre d’excuse. Notre problème, c’est qu’on n’est pas solides ! Il faut être prêt à sortir le bleu de chauffe pour gagner des matchs à l’arrache. Il faudra aussi sur se fixer sur deux ou trois systèmes de jeu. Nous vivons une période délicate, mais il faut rester serein et se mettre à jouer plus simple ».