OGCN : Joe Hart, énorme tête d’affiche du mercato made in Vieira ?

Maintenant que Patrick Vieira a été nommé entraineur en chef de l’OGC Nice, les rumeurs risquent de fleurir à propos des joueurs qui ont connu, côtoyé ou sont attirés par la perspective d’avoir le champion du monde 1998 comme entraineur.

Cela commence fort avec cette information du Daily Mail, pour qui le gardien Joe Hart pourrait être la première recrue d’ampleur des Aiglons. Ancien portier titulaire de l’équipe d’Angleterre, Hart a progressivement tout perdu, après un passage contrasté en Italie, et un prêt à West Ham la saison passée. Toujours sous contrat à Manchester City, celui qui avait été littéralement écarté par Pep Guardiola est mis sur le marché.

Sur le plan du transfert, le coup semble clairement jouable puisque les Citizens cherchent plus à se défaire de leur portier qu’autre chose. En revanche, il va falloir se rapprocher de ses exigences, et son salaire actuel de 8 ME par saison, le rend totalement incompatible avec la grille actuelle à Nice. Alors, à moins d’une énorme faveur pour son ancien coéquipier Patrick Vieira, ou d’un cadeau XXL de la part des dirigeants des Aiglons à leur nouvel entraineur, la venue de Joe Hart sera délicate à finaliser.