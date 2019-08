OGCN : Ineos prend officiellement le contrôle de Nice !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce lundi 26 août en début de soirée, l’OGC Nice a officiellement confirmé le rachat du club par Ineos et son propriétaire britannique Jim Ratcliffe. « Nous sommes profondément ravis de conclure l’acquisition de l’OGC Nice. Le chemin a été long pour en arriver là, mais nous étions déterminés à finaliser le rachat du club. Nous avons analysé de nombreux clubs, selon notre vision du business chez INEOS – en termes de valeur et de potentiel – et l’OGC Nice répond positivement à ces critères. Avec un investissement raisonnable et mesuré, nous voulons faire de l’OGC Nice un club capable de participer régulièrement aux compétitions européennes. Et surtout capable d’y performe » a indiqué le nouveau grand patron de l’OGC Nice.