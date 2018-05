OGCN : Favre s’en va, Eduardo Berizzo arrive !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Sur le départ même si le club et l’entraineur restent silencieux à ce sujet, Lucien Favre se dirige vers le Borussia Dortmund, qui lui a fait une offre que le coach suisse ne compte pas refuser, lui qui adore la Bundesliga.

Deux ans après son arrivée, Favre a réussi à maintenir le Gym dans le haut du panier de la Ligue 1, avec un style de jeu agréable et une très bonne gestion des stars de l’effectif. Le nom de son successeur sera donc déterminant, mais selon L’Equipe, Jean-Pierre Rivère a déjà fait son choix. Et celui-ci se porte sur Eduardo Berizzo. Ancien coach du FC Séville, l’Argentin de 48 ans parle français, et pas uniquement en raison de son court passage à l’OM entre 1999 et 2000.

Il aime le beau jeu et avait séduit l’Espagne lors de son passage avec le Celta Vigo, même si la suite à Séville a été beaucoup plus compliquée. Il est en tout cas libre comme l’air et se serait déjà mis d’accord avec les dirigeants azuréens pour son arrivée dans les prochaines semaines. De son côté, Lucien Favre rapportera environ 3 ME dans les caisses, car l’entraineur suisse est toujours sous contrat avec Nice, et que Dortmund le veut plus que tout.