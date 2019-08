OGCN : Dolberg, Claude-Maurice, une fin de mercato en mode cash-machine

Dans : OGCN, Mercato.

Co-leader de Ligue 1 avec deux victoires à l’arrachée contre Amiens et Nîmes, l’OGC Nice vit un été très agité.

Le rachat du club est en cours, et la formation azuréenne a ainsi un léger feu vert pour dépenser et se renforcer en attaque. C’est pourquoi les Aiglons font le forcing pour faire venir Kasper Dolberg en provenance de l’Ajax amsterdam, pour un montant de 20 ME. Un gros pari pour convaincre l’international danois, longtemps désiré par plusieurs grands clubs européens, mais qui sort d’une saison moins convaincante.

Cela n’empêche pas le Gym de se lancer dans un autre grand défi, puisqu’une offre de 12,5 ME a été effectuée au FC Lorient pour recruter Alexis Claude-Maurice. Le club breton a répondu par la négative affirme Ouest-France, qui précise que les négociations sont en cours pour l’un des éléments les plus prometteurs du championnat de Ligue 2.