Dans : OGCN, Ligue 1.

Via les réseaux sociaux, et dans un petit jeu de question-réponse avec le président de l'OGC Nice, Dante a annoncé ce lundi soir la prolongation de son contrat avec le Gym jusqu'en 2021. Le défenseur brésilien de 35 ans, devenu capitaine du club azuréen, a signé à Nice en 2015 en provenance de Wolfsburg pour 2,5ME, et son contrat s'achevait en juin prochain.