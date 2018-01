OGCN : Ça sent le sapin pour le chouchou de Balotelli à Nice

Dans : OGCN, Mercato.

En fin de contrat au mois de juin, Yoan Cardinale n’a toujours pas prolongé à Nice. Gardien titulaire ces dernières saisons, et devenu le souffre-douleur préféré de Mario Balotelli, il a toutefois cédé sa place à Walter Benitez ces dernières semaines. Ce dernier répond présent, tandis que le natif de La Ciotat enchaine les prestations irrégulières, ce qui n’est jamais bon signe pour un gardien. Sa dernière bourde qui a coûté la défaite à Toulouse en Coupe de France risque bien d’être le coup de grâce, car après une première proposition de prolongation effectuée par le Gym et refusée par le joueur, les négociations sont bloquées.

« Yoan veut s'inscrire dans le projet niçois et on est en discussions. Ça dure depuis longtemps, trop longtemps, et ça ne le met pas dans les meilleures conditions. Je n'ai pas senti qu'on protégeait Yoan au club », a expliqué Jean-Christophe Cano dans les colonnes de L’Equipe. Si Cardinale veut rester sur la Côte d’Azur, il va probablement devoir faire des concessions, tant au niveau de son futur contrat, que de son statut, puisqu’il n’est plus considéré comme le numéro 1 incontestable dans l’esprit de Lucien Favre.