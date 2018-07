OGCN : Balotelli provoque la colère de Jean-Pierre Rivère !

Dans : OGCN, OM, Ligue 1, Mercato.

Déjà absent pour la reprise de l’entraînement lundi, Mario Balotelli a encore séché la séance du jour du côté de l’OGC Nice.

Sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2019, l’international italien, en instance de départ, commence à agacer en interne. Présent en conférence de presse, le président Jean-Pierre Rivère a haussé le ton. « En instance de départ ou pas, un joueur sous contrat a des obligations. Mario ne bénéficie pas d'un régime de faveur » a expliqué le président de l’OGC Nice. Pour rappel, L’Equipe et La Provence annonçaient ce mardi que le buteur de 27 ans allait dévoiler l’identité de son futur club sous 48 heures. Un transfert à l’OM semble de plus en plus probable, mais ce dossier a encore le temps de nous réserver de nombreux rebondissements…