OGCN : Balotelli et Pléa sèchent la reprise de l'entraînement à Nice !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, OM.

Mauvaise surprise pour Patrick Vieira ce lundi matin puisque contre toute attente le nouvel entraîneur de l'OGC Nice a constaté que Mario Balotelli et Alasanne Pléa n'étaient pas présents à la reprise. En conférence de presse, Patrick Vieira a bien précisé que les deux joueurs en question n'avaient pas prévenu de cette absence. Tout cela alors que l'avenir des deux joueurs est flou au mercato. En tout cas, Patrick Vieira ne laissera pas filer. « Ce n’était pas prévu. Malheureusement ils n’étaient pas là, on prend acte et on en discutera dans la journée avec le président », a prévenu le nouveau coach niçois.