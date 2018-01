OGCN : Balotelli est énervé, Favre presque pas

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraineur de Nice, aprèa la défaite 2-1 à Metz : « On a fait un relativement bon début de match. On peut inscrire un but. Après, c'est un peu surprenant. Je ne pense pas qu'il y ait carton rouge là-dessus. Ensuite, c'est le 2-1 qui me gêne, il vient trop vite. Ça manquait de mouvements. Mario Balotelli était moins bien, il ne s'est pas beaucoup entraîné ces dernières semaines, il n'y a pas de miracle. Je ne pense pas qu'il y ait rouge, cela fausse les données. Il y a des jaunes pour rien, des rouges pour rien, je ne vais pas m'énerver mais là, c'est... Nous ne nous sommes pas énervés, Balotelli peut-être mais pas nous ».