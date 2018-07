OGCN : Balotelli à l'OM ou ailleurs, Vieira ouvre la porte !

Dans : OGCN, Mercato, OM.

Absent lors de la reprise de l'entraînement ce lundi à l'OGC Nice, Mario Balotelli ne semble plus être une priorité pour Patrick Vieira.

« Plea et Balotelli absents ? Je n’ai pas d’information, ce n’était pas prévu. Ce qui était prévu, c’était d’avoir tous les joueurs. Malheureusement, ils n’étaient pas là, on prend acte ». Pour sa prise de fonction et son premier entraînement à la tête des Aiglons, Patrick Vieira s'attendait à un peu plus d'enthousiasme de la part des deux derniers meilleurs buteurs du Gym. Si Pléa est excusé, grâce à « un contretemps logistique et un retard d'avion », ce n'est pas le cas de Balotelli, pour qui « aucun motif n’a été avancé ». Autant dire que l'absence imprévue de l’international italien a fortement agacé l'ancien technicien du New York City.

« Garder Balotelli ? Mon souhait c'est de conserver les joueurs qui ont envie de faire partie du projet. Ceux qui n'ont pas envie, on en discutera avec Julien Fournier, le directeur sportif, et le président. On essayera de prendre une décision et une bonne décision pour le club surtout. L’important, c’est de savoir ce que Mario veut faire. Julien et son équipe travaillent sur toutes les possibilités. Si Mario part de Nice il y a des noms et il y a des gens qui travaillent dur pour ça », a détaillé, en conférence de presse, Vieira, qui ne fera donc pas tout pour conserver son avant-centre à Nice, surtout s'il se sent en instance de départ. Un bon signe pour l'OM ? Réponse dans les jours à venir...