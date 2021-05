Officiel : Ursea quitte Nice, Galtier en approche ?

Dans : OGCN.

L'OGC Nice a terminé de belle manière la saison de Ligue 1, mais Adrian Ursea a aussitôt quitté ses fonctions dans l'attente d'un nouvel entraîneur.

Pour son dernier match sur le banc de Nice, Adrian Ursea a fait le bonheur de « l’ennemi » monégasque, puisque la victoire des Azuréens à Lyon permet à l’ASM d’avoir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Mais c’était la dernière sortie comme coach de l’OGC Nice pour celui qui avait remplacé Patrick Vieira, car les dirigeants du Gym ont rapidement officialisé son départ. « L’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier. Outre les résultats sportifs, l’objectif était de redonner de la confiance à l'équipe et faire progresser ses jeunes joueurs. Le professionnalisme et les qualités humaines d’Adrian Ursea et ses adjoints ont permis à l’ensemble du groupe de reprendre sa marche en avant. A la tête de l’équipe, Adrian Ursea a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. L’ensemble des composantes de l’OGC Nice lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle », a indiqué l’OGC Nice dans un communiqué. Le poste libre ne devrait pas l’être trop longtemps, et bien évidemment les regards se tournent vers Christophe Galtier, annoncé sur le départ de Lille malgré la quête du titre de champion de France.