Officiel : Patrick Vieira nouvel entraîneur de l’OGC Nice

Dans : OGCN, Ligue 1.

Dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc de touche de l'OGC Nice est désormais officielle !

Ce lundi après-midi, les Aiglons ont effectivement annoncé la venue de l'ancien coach du New York City FC. À 41 ans, le champion du Monde et d’Europe avec l’équipe de France succède donc à Lucien Favre, et retrouvera la Ligue 1 en tant qu’entraîneur après l’avoir quittée il y a 23 ans en tant que joueur de Cannes.

Une bonne nouvelle pour le président Jean-Pierre Rivère, qui cherchait « un entraîneur avec la capacité à continuer de produire du beau jeu, à faire progresser des jeunes joueurs en prenant le risque de les faire évoluer, et qui insuffle un état d'esprit de gagne ».