Officiel ‍: Nice oublie Camara avec Salis Abdul Samed

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Après avoir essuyé un gros échec dans le dossier Mahdi Camara, qui a finalement rejoint Rennes alors qu’il s'était mis d’accord avec Nice, l’OGCN a trouvé son nouveau milieu de terrain. Il s’agit d’un joueur bien connu en Ligue 1 : Salis Abdul Samed. « L’OGC Nice enregistre l’arrivée de Salis Abdul Samed (25 ans), transféré du RC Lens », explique le club des Aiglons ce jeudi soir dans un communiqué.

Bienvenue chez toi, 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒔 𝑨𝒃𝒅𝒖𝒍 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒅. 📍 — OGC Nice (@ogcnice) August 14, 2025

Arrivé dans le cadre d’un transfert de 2 millions d’euros, le milieu de terrain ghanéen va apporter un vrai plus dans l'entrejeu de Franck Haise. « Nous cherchions du dynamisme, de l’impact et une bonne énergie dans l’entrejeu. Salis est un joueur d’équilibre, avec un profil légèrement plus défensif que ses concurrents directs. Il s’engage pleinement sur le terrain, possède une vraie personnalité, et sa connaissance de la Ligue 1 ainsi que ses qualités humaines pourront contribuer à la communication et à une dynamique positive dans le vestiaire », a expliqué Florian Maurice, le DS du Gym, qui poursuit donc son mercato estival malgré la belle déconvenue contre Benfica en Ligue des Champions.