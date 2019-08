Dans : OGCN, Mercato, Serie A.

L’OGC Nice est en train d’exploser les compteurs en cette fin de marché des transferts, notamment sur le plan offensif. Après Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice, c’est Adam Ounas qui s’est engagé en faveur du club azuréen. Le Gym enregistre l’arrivée de l’international algérien formé à Bordeaux sous la forme d’un prêt payant de 2,2 ME avec option d’achat à 25 ME.