Officiel : Laborde est le nouvel attaquant de Nice

Dans la foulée de l’officialisation du transfert d’Amine Gouiri à Rennes, Nice a annoncé l’arrivée de Gaëtan Laborde.

Passé par Bordeaux, Brest, Clermont, Montpellier et Rennes, le joueur de 28 ans va donc découvrir un autre club de L1 cette saison.

📺 « It’s gonna be legen — wait for it — dary! Legendary! »#Laborde x #Delort pic.twitter.com/PhoheVLSCI