Officiel : Kasper Schmeichel signe à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

L’OGC Nice a officialisé dans un communiqué publié ce mercredi soir la signature de Kasper Schmeichel, libéré de son contrat par Leicester.

« Talent, expérience, charisme : Kasper Schmeichel s’est imposé comme une référence en Premier League, où il a fait des merveilles sous le maillot de Leicester. Arrivé en 2011 chez les Foxes, l’international danois (84 sélections), également passé par Manchester City et Leeds durant son parcours, y a franchi toutes les étapes avec force et fidélité. Champion de Championship (2014), vainqueur de la Premier League (2016), de la Cup et du Community Shield (2021), le colosse (1,89m) est un modèle de performance et de régularité. Ce qui lui a permis de porter le brassard d’un club mythique pendant de longues saisons, à l’instar de son père, Peter, légende de Manchester United et de l’équipe du Danemark » a publié l’OGC Nice sur son site officiel. Walter Benitez, parti au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, est officiellement remplacé à quelques jours du début du championnat.