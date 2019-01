Officiel : Gauthier Ganaye nouveau président de l'OGC Nice !

Dans : OGCN, Ligue 1.

Dans un communiqué, l'OGC Nice a annoncé ce mercredi soir la nomination de Gauthier Ganaye au poste de président du club azuréen à la place de Jean-Pierre Rivère.

« Réuni ce mercredi 30 janvier 2019, le Conseil de surveillance de l’OGC Nice a enregistré avec effet immédiat la fin du mandat de dirigeant de Jean-Pierre Rivère (Président) et de Julien Fournier (Directeur général). Par la voix de son président, Chien Lee, le Conseil de surveillance « remercie Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier pour le travail en profondeur effectué depuis 2011 à la direction du club. Sous leur impulsion, l’OGC Nice a pris une toute nouvelle dimension, tant sportive que structurelle ». L’excellence de leur action avait conduit Chien Lee, Alex Zheng et Paul Conway, accompagnés d’Elliot Hayes, à investir dans l’OGC Nice en juin 2016 pour soutenir et accélérer son développement. S’en suivront le meilleur classement du club depuis 41 ans (3e en 2016-17) et deux campagnes européennes en 2016-17 et 2017-18. Toutes les parties ont néanmoins convenu aujourd’hui qu’un nouvel élan était devenu nécessaire pour assurer la conduite et la réussite du projet du club », indique le Gym dans un communiqué qui marque un tournant dans l'histoire du club niçois.

Gauthier Ganaye a successivement occupé les fonctions de Directeur du service juridique, Secrétaire Général et Directeur du marketing et du développement du RC Lens entre 2013 et 2017. Il est ensuite devenu le premier français à occuper la fonction de « Chief Executive Officer » d’un club professionnel de football anglais, Barnsley Football Club, le 12 juin 2017, et œuvrait jusqu’à aujourd’hui pour sa remontée en division supérieure (l’équipe est actuellement 3e de League One) aux côtés de Chien Lee, Grace Hung et Paul Conway devenus propriétaires du club six mois plus tard.