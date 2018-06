OCGN : West Ham prépare une offre XXL à Nice au mercato

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Manuel Lanzini va rater la Coupe du monde avec l’Argentine. Surtout, le meneur de jeu de West Ham sera éloigné des terrains plus de six mois et va donc manquer une grande partie du prochain championnat. Du coup, les Hammers doivent recruter en attaque. Et selon les informations du site Thewesthamway, un joueur de Ligue 1 plaît particulièrement à Manuel Pellegrini, le nouveau manager du club britannique.

Il s’agit d’Allan Saint-Maximin. Auteur de 5 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international espoir français serait l’une des cibles prioritaires de West Ham au mercato. Par ailleurs, on apprend que les Hammers lorgneraient également Jean-Michaël Seri dans le but de renforcer leur milieu de terrain. C’est donc une énorme offre pour les deux joueurs de l’OGC Nice qui pourrait être transmise à Jean-Pierre Rivère dans les prochains jours. A n’en pas douter, Patrick Vieira s’opposera sans doute au départ de Saint-Maximin, Pléa, Seri et Balotelli ayant déjà un bon de sortie…