Nice : Vieira snobe Balotelli contre Guingamp, ça sent le divorce

Mercredi à 21h05, Nice reçoit Guingamp à l’Allianz Riviera dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Un match auquel ne participera pas Mario Balotelli. Pourtant selon Nice-Matin, l’attaquant italien ne souffre d’aucune blessure et est opérationnel. Il s’agirait tout simplement d’un choix de Patrick Vieira, qui a décidé que l’ancien buteur de Manchester City n’avait pas sa place dans son groupe de 18 joueurs pour affronter la lanterne rouge de la Ligue 1. A n’en pas douter, cela sent très fort le divorce entre le club azuréen et sa star de 27 ans…

Le groupe de Nice contre Guingamp : Benitez, Clementia – Jallet, Danté, Sarr, Burner, Pelmard, Atal, Coly – Walter, Lees-Melou, Cyprien, Tameze, Danilo – Saint-Maximin, Srarfi, Sacko, Sylvestre, Mahou.