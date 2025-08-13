Nice va s’offrir un ancien buteur du PSG

Dans : OGC Nice.

En manque de solutions devant, l’OGC Nice s’active pour renforcer son secteur offensif. Le Gym se dirige vers un accord avec Crystal Palace pour le Français Odsonne Edouard qui traverse une période pour le moins compliquée.

L’OGC Nice inquiète. Certes, Benfica était un adversaire nettement supérieur. Mais les Aiglons n’ont tout simplement pas existé dans leur troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions (0-2, 2-0). L’effectif de Franck Haise, au-delà des retours de blessure attendus, a clairement besoin de renforts. Et notamment en pointe étant donné que Terem Moffi est actuellement le seul attaquant confirmé à la disposition de l’entraîneur. Nice doit absolument compenser les départs de Gaëtan Laborde et d’Evann Guessand. D’où les efforts de la direction pour attirer Odsonne Edouard.

Le club azuréen a en effet lancé des négociations avec Crystal Palace ces derniers jours, révèle Foot Mercato, dont les informations sont confirmées par RMC. Cette deuxième source ajoute que les discussions avancent bien dans la mesure où les Eagles ne retiennent pas leur attaquant. Ce n’est pas vraiment une surprise puisque le joueur formé au Paris Saint-Germain sera libre l’été prochain. L’écurie de Premier League n’a sans doute pas prévu de prolonger Odsonne Edouard qui n’entre pas dans les plans du manager Oliver Glasner.

Edouard déjà prêt à signer

Rappelons que le Français, prêté à Leicester City la saison dernière, n’avait disputé que 4 petits matchs de championnat avec les Foxes, pour aucune titularisation. Le récent vainqueur du Community Shield va donc faciliter son départ et Odsonne Edouard ne voit aucun inconvénient à l’idée de signer à Nice. Au contraire, l’avant-centre de 27 ans a même refusé de rejoindre Gérone afin de privilégier les Aiglons. Planté par le Brestois Mahdi Camara, qui préfère finalement le Stade Rennais, Nice devrait cette fois échapper à un revirement de situation.