Nice supérieur à l’OL, Favre a sauvé sa tête

Menacé avant la trêve Coupe du monde, Lucien Favre va finalement conserver son poste. L’entraîneur de l’OGC Nice a convaincu ses dirigeants grâce aux bonnes performances de ces dernières semaines, à commencer par le match nul à Lyon (1-1).

La réaction de Lucien Favre sur Prime Video en disait long sur sa situation. Interrogé sur son avenir après le match nul à Lyon, l'entraîneur de l'OGC Nice s'est montré agacé. Le Suisse n’a même pas répondu à la dernière question du journaliste Thibault Le Rol et a préféré interrompre l’interview. Ce n’était clairement pas le comportement d’un coach serein. Au contraire, Lucien Favre se sentait menacé pour plusieurs raisons. Le quotidien L’Equipe mettait surtout l’accent sur ses désaccords avec la direction.

Favre en désaccord avec ses dirigeants

D’un côté, le technicien se réjouit des résultats obtenus avec un effectif qu’il juge insuffisant compte tenu des objectifs fixés. Et de l’autre, le propriétaire INEOS attend une évolution plus rapide. C’est pourquoi le club azuréen, après le refus de Mauricio Pochettino en septembre, a étudié d’autres pistes pour remplacer Lucien Favre. Les noms de Domenico Tedesco, Sabri Lamouchi et Marcelo Gallardo sont apparus. Mais après réflexion, Nice a finalement décidé de conserver son entraîneur au moins jusqu’à la fin de la saison.

Le média régional Nice-Matin confirme les informations du quotidien sportif et ajoute que la série en cours de sept matchs sans défaite a pesé dans la balance. Les dirigeants ont surtout été convaincus par la performance prometteuse sur le terrain de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pu arracher qu’un match nul grâce à un penalty injustement accordé. Parti se ressourcer en Suisse, Lucien Favre a donc été rassuré par ses supérieurs qui envisagent de lui amener des recrues en janvier. Ces renforts lui permettront peut-être de poursuivre la remontée en Ligue 1, et de bien négocier le huitième de finale de la Ligue Europa Conférence.