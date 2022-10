Nice : Schmeichel déjà sur le départ, l'incroyable menace

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Son transfert avait été le point d'orgue de l'été niçois. Kasper Schmeichel avait quitté son club historique de Leicester pour venir garnir les rangs du projet azuréen. Toutefois, sportivement et humainement, on est proche du flop total à l'OGC Nice.

Si Lucien Favre n'a pas toujours été servi comme il le voulait par Nice au mercato estival, cela n'incluait pas le poste de gardien de but. Au contraire, pour remplacer l'emblématique Walter Benitez parti au PSV, les Aiglons ont réussi un très beau coup avec Kasper Schmeichel. L'international danois de 35 ans est très expérimenté, ayant pris part à 274 matchs de Premier League dans toute sa carrière. Le meilleur championnat du monde qu'il a eu l'honneur de remporter avec Leicester en 2016 sous les ordres de Claudio Ranieri. Autant dire que sa venue donnait un sérieux coup d'accélérateur au projet d'Ineos.

Schmeichel n'est pas bon et pas concerné à Nice

Mais, deux mois plus tard, c'est la douche froide à Nice. Schmeichel n'a pas encore montré le niveau qui fut le sien pendant sa carrière et qu'il possède toujours en équipe nationale. Le Danois a déjà encaissé 11 buts dont certains sont de sa propre responsabilité. Dernier exemple en date, une relance totalement ratée ayant offert un but à Kylian Mbappé et au PSG samedi dernier. A cela s'ajoute des crispations avec son entraîneur Lucien Favre concernant certains principes du Suisse. L'Equipe a fait le point sur les épisodes d'un divorce de plus en plus visible.

Kasper Schmeichel à Nice, un malaise au point de penser à un départ



Le cas le plus emblématique est celui des petits-déjeuners. Favre veut qu'ils soient obligatoirement pris en groupe alors que Schmeichel fait tout pour que ce ne soit pas le cas à titre personnel. Même chose pour les entraînements puisque le portier veut faire comme à Leicester, c'est-à-dire s'auto-gérer seul en salle. D'une manière générale, Nice lui reproche « son leadership qui n'est pas visible et sa nonchalance quotidienne », selon le quotidien sportif. De son côté, le Danois ne supporte pas le manque de confiance de son entraîneur et le fait d'avoir été mis sur la touche à quatre reprises déjà. Ainsi, la possibilité de le voir partir cet hiver apparaît hautement probable. Ce serait un immense gâchis pour l'OGC Nice qui comptait beaucoup sur lui. Néanmoins, le jeune Marcin Bulka pourrait émerger et vite faire oublier l'épisode Schmeichel.