Nice : Saint-Maximin répond à l'attaque brutale de Vieira

Dans : OGCN, Ligue 1.

Evoquant samedi soir l'absence d'Allan Saint-Maximin pour le déplacement de Nice à Angers, lequel s'est soldé par un lourd revers du Gym (3-0), Patrick Vieira avait clairement fait savoir que c'est le joueur lui-même qui avait décrété qu'il était malade, alors que le médecin du club n'était pas de cet avis. Une accusation très sérieuse qu'Allan Saint-Maximin n'a pas digérée. Résultat, dans la nuit, l'attaquant a répondu à son entraîneur via les réseaux sociaux.

« Je me suis pas entraîné de la semaine à cause de ma cheville, j’ai fais une seule séance avec le groupe vendredi alors que j’avais encore mal à la cheville et que je suis malade, mais je fais semblant. Je découvre comme vous ce les décla du coach en conf de presse et je ne vous cache pas que je suis assez surpris... 😲 Le doc est venu chez moi ce matin m’ausculter, tt était clair🤔 Il y a peut-être eu un problème de com mais un coup de tel suffisait pr s'éviter cette décla (...) Jamais ça ne me traverserait l’esprit de faire ça, j'ai peut-être des défauts mais la malhonnêteté n'en fait pas partie et c’est pour cela que j’écris ce message ... Surtout, j’ai un minimum de respect envers le club, le coach, les supporters et envers moi-même (...) J’aurais aimé être sur le terrain avec tous mes coéquipiers, il n’y a rien de plaisant à être malade et blessé loin de son équipe pdt une défaite! Il faut rester soudé car le + important c’est notre Club! Qd on gagne, on gagne ensemble et qd on perd, on perd ensemble », a riposté le jeune attaquant de l'OGC Nice. Les retrouvailles entre Allan Saint-Maximin et Patrick Vieira s'annoncent houleuses.