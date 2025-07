Nice s'offre un attaquant suédois pour 7 ME

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique d'aller chercher la qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'OGC Nice s'active en ce mercato estival. L'ailier gauche suédois Isak Jansson est sur le point de s'engager chez les Aiglons pour un montant de 7 millions d'euros.

En terminant à la quatrième place de Ligue 1 la saison dernière, l'OGC Nice ne s'est pas totalement assuré son billet pour la prochaine Ligue des champions. Les Aiglons n'ont obtenu qu'un ticket pour des tours préliminaires qu'ils vont devoir passer avec succès s'ils veulent mettre les deux pieds dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le troisième tour préliminaire pour lancer la campagne européenne aura lieu le 5 ou 6 août prochain et le Gym accélère pour renforcer son effectif d'ici là. Trois recrues ont déjà été enregistrées (Yehvann Diouf, Juma Bah et Gabin Bernardeau), alors qu'une quatrième est sur le point de débarquer.

Nice frappe un nouveau coup

Nice : Jonathan Clauss va rendre service à l'OM https://t.co/nX3ygW1EUG — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2025

Désireux de renforcer son secteur offensif, l'OGC Nice a jeté son dévolu sur l'ailier gauche Isak Jansson. En cause, la très bonne saison qu'il venait de conclure avec le Rapid Vienne (9 buts, 6 passes décisives). Et selon les derniers renseignements de Sky Austria, les Aiglons sont passés à la dernière étape avant l'officialisation définitive. L'international Espoirs suédois va débarquer dans les prochaines heures sur la Côte d'Azur afin de passer sa visite médicale, avant d'être annoncé par le club. L'Equipe indique de son côté que l'opération va coûter 7 millions d'euros hors bonus à l'OGC Nice.

Une belle affaire pour un joueur qui dispose d'un potentiel intéressant. En parallèle du recrutement d'Isak Jansson, la direction sportive niçoise travaille sur les départs de Jérémie Boga, Evann Guessand et Gaëtan Laborde.