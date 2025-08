Nice recalé, Mostafa Mohamed choisit le club à la mode

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Convoité par l’OGC Nice en cas de départ d’Evann Guessand, Mostafa Mohamed n’a pas attendu le Gym. L’attaquant du FC Nantes privilégie un transfert au Neom SC, le club saoudien qui apprécie particulièrement les talents de Ligue 1.

Longtemps considéré comme le principal atout de l’OGC Nice la saison dernière, Evann Guessand a vu son statut évoluer dans le mauvais sens. En l’espace de quelques mois, l’attaquant niçois a perdu sa place de titulaire et se retrouve parmi les joueurs non retenus. On peut même dire que le Gym souhaite son départ cet été. Le club azuréen n’a pas dû hésiter bien longtemps avant d’accepter l’offre de Neom, prêt à miser 30 millions d’euros sur Evann Guessand. Mais selon les informations de Nice-Matin, l’international ivoirien a refusé l’invitation.

Mohamed d'accord avec Neom

De quoi agacer les dirigeants niçois qui se voyaient déjà profiter d’une énorme recette pour réinvestir sur le marché des transferts, et notamment sur la piste Mostafa Mohamed, décrit comme un potentiel successeur d’Evann Guessand. Mais de son côté, l’avant-centre du FC Nantes n’attendra pas que l’OGC Nice règle ses problèmes. L’international égyptien, qui dispose d’un bon de sortie accordé par ses supérieurs, a choisi de rejoindre Neom. Nos confrères d’Africafoot révèlent un accord entre le joueur et le promu saoudien.

Nathan Zézé quitte le FC Nantes.



Le FC Nantes et Neom SC ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur formé à la Jonelière.



Le meilleur pour la suite de ta carrière, Nathan ! pic.twitter.com/fiPoz0SSVD — FC Nantes (@FCNantes) July 31, 2025

Il faut dire que la formation de Saudi Pro League a accepté toutes les exigences financières du Nantais. Mostafa Mohamed a en effet négocié un salaire annuel net à 5 millions d’euros. Reste à savoir si Neom s’alignera sur les 10 millions d’euros réclamés par le FC Nantes pour les deux années de contrat de son buteur. En cas d’accord entre les deux clubs, l’ancien joueur de Galatasaray rejoindrait son ancien coéquipier Nathan Zézé dans l’une des destinations à la mode. Cet été, Neom, très attentif au marché de la Ligue 1, a aussi attiré Alexandre Lacazette et le gardien Marcin Bulka.